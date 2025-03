Polícia investiga possível cúmplice em assassinato de Vitória Regina Investigações se concentram em Cajamar após prisão de Maicol Salles Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 12h44 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia investiga participação de possível comparsa de suspeito preso na morte de Vitória

A Polícia Civil está investigando a possível participação de um cúmplice no assassinato de Vitória Regina de Sousa, ocorrido em Cajamar, São Paulo. Maicol Antonio Sales Santos é considerado o principal suspeito do crime. Vitória desapareceu em fevereiro, e seu corpo foi encontrado em março em uma área de mata.

As investigações estão focadas na zona rural de Cajamar, onde policiais realizaram buscas na casa da família de Maicol. Ferramentas como uma pá e uma enxada foram apreendidas; elas pertenciam ao padrasto de Maicol e desapareceram na época do crime. O padrasto e um ajudante prestaram depoimento na delegacia de Franco da Rocha, confirmando que as ferramentas eram da família.

Evidências como fios de cabelo e manchas de sangue foram encontradas no carro e na residência de Maicol. Segundo o jornalista Roberto Cabrini, Vitória pode ter sido dopada, abusada sexualmente e torturada antes de ser morta. A defesa nega as acusações enquanto a família busca respostas.

Assista em vídeo - Polícia investiga participação de possível comparsa de suspeito preso na morte de Vitória

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!