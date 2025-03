Polícia investiga morte de criança que caiu do oitavo andar de prédio na zona leste de São Paulo Menina de 11 teria discutido com a mãe por causa de mensagens no celular Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 11h24 (Atualizado em 06/03/2025 - 11h25 ) twitter

Uma menina de 11 anos morreu após cair do oitavo andar de um prédio no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo . A polícia investiga o caso como morte suspeita e analisa imagens de câmeras de segurança para entender o que aconteceu. A menina teria discutido com a mãe pouco antes do acidente por causa de mensagens no celular.

O porteiro do condomínio encontrou a criança caída e imediatamente contatou a família, que estava no apartamento. A mãe, a tia e a irmã mais velha da menina, de 15 anos, estavam presentes no local. Após a discussão, a menina foi para o quarto que dividia com a irmã. A mãe, que estava na porta do apartamento para receber a tia da criança, ouviu gritos e foi informada pela portaria sobre a queda.

Equipes de emergência foram chamadas, mas apesar dos esforços médicos, a menina não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar preservou a área e a perícia foi realizada no local. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial do Itaim Paulista, onde familiares prestaram depoimento. A investigação continua em andamento sem descartar nenhuma hipótese.

Assista em vídeo - Polícia investiga morte de menina que caiu de prédio na zona leste de São Paulo

