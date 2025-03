Polícia investiga sete suspeitos pela morte de Vitória em Cajamar (SP) Investigação aponta para possível ligação com facção criminosa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 13h17 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Vitória: sete suspeitos de envolvimento na morte da jovem são investigados pela polícia

A polícia de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo , avança nas investigações sobre a morte de Vitória, de 17 anos. Sete das 14 pessoas ouvidas são consideradas suspeitas. O ex-namorado da adolescente se apresentou voluntariamente à delegacia após contato da polícia. A Justiça, no entanto, negou sua prisão apesar do parecer favorável do Ministério Público.

A investigação ocorre em Cajamar e Franco da Rocha, onde um fio de cabelo encontrado em um veículo é peça-chave no caso. O carro pertencia a um conhecido do ex-namorado e foi visto próximo ao local do desaparecimento.

O corpo de Vitória foi encontrado com sinais de violência típicos de execuções por facções criminosas. A polícia suspeita que o crime possa ter sido motivado por um envolvimento amoroso com um integrante de facção.

Enquanto isso, a família busca justiça e respostas para esclarecer os detalhes desse crime brutal.

‌



Assista em vídeo - Caso Vitória: sete suspeitos de envolvimento na morte da jovem são investigados pela polícia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!