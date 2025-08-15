Polícia prende suspeito de assaltos na zona leste de São Paulo
Homem foi detido após ameaçar vítimas com arma de fogo
Um homem foi preso em São Paulo, suspeito de realizar uma série de assaltos na zona leste da cidade. Câmeras registraram o momento em que ele e um cúmplice abordam uma vítima para roubar aliança e celular, ameaçando-a com uma arma de fogo.
A Polícia Militar foi acionada após denúncias sobre arrastões nas regiões de Vila Dalila, Vila Matilde e Patriarca. Com um cerco montado pelas viaturas, os agentes conseguiram prender um dos suspeitos. Durante a abordagem, o homem tentou se desfazer dos objetos roubados e da arma, que acabou dentro de um ônibus.
O suspeito usava uma motocicleta roubada e foi reconhecido pelas vítimas antes de ser levado à delegacia. As investigações continuam para capturar outros membros da quadrilha responsável pelos crimes.
