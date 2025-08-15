Polícia prende suspeito de assaltos na zona leste de São Paulo Homem foi detido após ameaçar vítimas com arma de fogo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 12h26 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h26 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem foi preso suspeito de séries de assaltos na zona leste de São Paulo.

Suspeito abordou vítimas com arma de fogo, roubando alianças e celulares.

Polícia Militar prendeu o homem após denúncias de arrastões em várias regiões.

Investigação segue para capturar outros membros da quadrilha envolvida.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem foi preso em São Paulo, suspeito de realizar uma série de assaltos na zona leste da cidade. Câmeras registraram o momento em que ele e um cúmplice abordam uma vítima para roubar aliança e celular, ameaçando-a com uma arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada após denúncias sobre arrastões nas regiões de Vila Dalila, Vila Matilde e Patriarca. Com um cerco montado pelas viaturas, os agentes conseguiram prender um dos suspeitos. Durante a abordagem, o homem tentou se desfazer dos objetos roubados e da arma, que acabou dentro de um ônibus.

O suspeito usava uma motocicleta roubada e foi reconhecido pelas vítimas antes de ser levado à delegacia. As investigações continuam para capturar outros membros da quadrilha responsável pelos crimes.

