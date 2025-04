Polícia prende torcedores do Palmeiras acusados de emboscada contra cruzeirenses Quatro homens foram presos por envolvimento no conflito em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 15h13 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h28 ) twitter

Polícia prende torcedores do Palmeiras acusados de armar emboscada contra cruzeirenses

A polícia de São Paulo prendeu quatro torcedores do Palmeiras suspeitos de envolvimento em uma emboscada que acabou com a morte de um torcedor do Cruzeiro, em 2024. O incidente ocorreu sem que houvesse partida entre os times no momento. A operação teve como alvo membros da torcida Mancha Verde, associada ao Palmeiras. Os suspeitos foram detidos em vários locais da capital paulista e levados ao Palácio da Polícia Civil. Durante a ação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo e cidades vizinhas.

