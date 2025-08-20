Polícia realiza operação contra golpes virtuais em São Paulo
Ação conjunta cumpre mandados de busca e apreensão na zona leste
Na zona leste de São Paulo, uma operação policial está em andamento para cumprir 12 mandados de busca e apreensão relacionados a golpes virtuais. A ação ocorre na estrada Manuel Oliveira e envolve a cooperação entre a Polícia Civil de São Paulo e o Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina.
Até o momento, não foram confirmadas prisões. As equipes estão focadas em coletar evidências em diversas áreas da cidade. Com participação do GARRA, grupo especializado em repressão a roubos e assaltos, a operação continua com buscas minuciosas em residências para reunir dispositivos eletrônicos relevantes para as investigações.
