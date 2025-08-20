Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Polícia realiza operação contra golpes virtuais em São Paulo

Ação conjunta cumpre mandados de busca e apreensão na zona leste

  • Operação policial em andamento na zona leste de São Paulo.
  • Cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão relacionados a golpes virtuais.
  • Cooperação entre a Polícia Civil de São Paulo e Santa Catarina, com participação do GARRA.
  • Coletiva de imprensa programada para mais informações sobre a operação.

 

Na zona leste de São Paulo, uma operação policial está em andamento para cumprir 12 mandados de busca e apreensão relacionados a golpes virtuais. A ação ocorre na estrada Manuel Oliveira e envolve a cooperação entre a Polícia Civil de São Paulo e o Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina.

Até o momento, não foram confirmadas prisões. As equipes estão focadas em coletar evidências em diversas áreas da cidade. Com participação do GARRA, grupo especializado em repressão a roubos e assaltos, a operação continua com buscas minuciosas em residências para reunir dispositivos eletrônicos relevantes para as investigações.

