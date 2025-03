Policial à paisana frustra assalto a motoqueiro em São Bernardo do Campo (SP) Um suspeito foi morto e outro capturado após perseguição policial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 11h15 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h15 ) twitter

Policial militar à paisana atira e mata suspeito que tentava assaltar motoqueiro

Em São Bernardo do Campo (SP), um policial militar fora de serviço impediu uma tentativa de assalto a um motoqueiro. Os criminosos estavam em uma motocicleta roubada e planejavam roubar outra vítima quando foram surpreendidos pelo policial. Durante a ação, um dos suspeitos foi baleado e morreu no hospital. O segundo suspeito fugiu inicialmente, mas foi capturado após perseguição com reforços policiais.

Ambas as motocicletas envolvidas foram recuperadas e devolvidas às vítimas. A ocorrência foi registrada na delegacia local e está sendo investigada pela Polícia Civil.

