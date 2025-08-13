Policial baleado identifica suspeito após alta hospitalar
Cabo Santana reconhece envolvido em crime em Paraisópolis
Após ser baleado no pescoço e passar quase uma semana hospitalizado, o Cabo Santana, da Polícia Militar, recebeu alta. Ele compareceu à delegacia na zona oeste de São Paulo e identificou Gabriel Vieira dos Santos como suspeito de roubar sua arma durante uma operação em Paraisópolis.
Gabriel foi transferido para um presídio em São Paulo, onde aguardará julgamento. Cauã Alisson Alves dos Santos, acusado de disparar contra o policial, continua foragido. A Polícia Civil mantém as investigações e as buscas pelo jovem responsável pelo disparo. O incidente ocorreu após arrastões na região de Santo Amaro que resultaram na abordagem em Paraisópolis.
