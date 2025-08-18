Policial de folga é agredido após tentativa de roubo em SP
PM foi atacado por três assaltantes na zona norte de São Paulo
Um policial militar de folga foi agredido por três criminosos após reagir a uma tentativa de roubo na zona norte de São Paulo. A vítima estava com a esposa quando foi abordada e, mesmo após a arma dos assaltantes falhar, acabou cercada e agredida por comparsas que chegaram em motos. Os criminosos levaram a arma do policial, além de uma aliança e uma corrente de ouro.
Testemunhas que presenciaram o ataque acionaram a polícia e registraram a cena em vídeo, mas os suspeitos conseguiram escapar. As autoridades estão realizando buscas na região, enquanto a Polícia Civil investiga possíveis ferimentos nos envolvidos, verificando hospitais e prontos-socorros.
O incidente faz parte de uma série de roubos de alianças na região metropolitana de São Paulo, impulsionados por um mercado clandestino de ouro que não exige comprovação de origem das peças. Em um caso similar em Osasco, um idoso foi baleado durante um assalto e teve morte cerebral confirmada posteriormente. A polícia continua investigando os casos e tentando localizar os responsáveis.
