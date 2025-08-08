Policial é baleado no pescoço durante operação em Paraisópolis
Cabo Santana está internado após confronto com suspeitos
Durante uma operação policial em Paraisópolis, São Paulo, o cabo Santana foi baleado no pescoço por Cauan Alisson Alves, de 19 anos. Gabriel Vieira dos Santos, comparsa de Cauan, roubou a pistola do policial antes de fugir. A câmera corporal do policial registrou o confronto e a resistência dos suspeitos.
Santana conseguiu pedir ajuda pelo rádio após ser atingido e foi resgatado pelo helicóptero Águia, sendo levado ao Hospital das Clínicas, onde permanece em estado estável. A operação visava deter os dois homens suspeitos de roubos na região do Morumbi e da morte de um delegado. As buscas pela dupla continuam, assim como a investigação sobre a arma roubada e as motos usadas pelos criminosos.
