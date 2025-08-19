Porta de avião se abre em voo fretado com Lauana Prado
Cantora sertaneja enfrenta emergência após show em Vianópolis
Durante um voo fretado após um show em Vianópolis, Goiás, a cantora sertaneja Lauana Prado viveu um susto quando a porta do avião se abriu no ar. Partindo de Anápolis, cerca de 20 minutos após a decolagem, o voo precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. A bordo estavam quatro membros da equipe de Lauana, incluindo seu maquiador e empresário.
Apesar do incidente gerar tensão até a aterrissagem segura, ninguém ficou ferido. Em suas redes sociais, Lauana tranquilizou seus fãs, afirmando que não houve perdas materiais e que todos estavam bem. Devido ao ocorrido, ela precisou adiar compromissos em Sorocaba, São Paulo. Os pilotos agiram rapidamente para controlar a situação e garantir a segurança de todos.
