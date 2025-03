Preso entorta grade de cela para tentar fugir e fica entalado Homem é acusado de roubar R$ 900 de uma padaria no interior do Esopírito Santo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 13h35 (Atualizado em 26/03/2025 - 13h35 ) twitter

Preso fica entalado ao entortar grade de cela para tentar fugir

Um homem foi preso em Rio Novo do Sul, Espírito Santo, após ser acusado de roubar R$ 900 de uma padaria. Durante seu depoimento na delegacia, ele negou o crime e tentou fugir entortando a grade da cela onde estava detido. No entanto, acabou ficando preso entre as barras.

O delegado responsável pelo caso afirmou que o padeiro confirmou o roubo. Após a tentativa frustrada de fuga, o homem pediu ajuda aos policiais para se soltar e foi transferido para outra cela. Ele aguardará audiência de custódia enquanto permanece sob custódia policial.

