Professor morre atropelado após cair de patinete em Paranaguá (PR) Acidente fatal foi presenciado por clientes de restaurante na cidade paranaense Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 16h33 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h33 )

Professor perde controle de patinete e morre atropelado por caminhão em Paranaguá (PR)

O professor Rogério Ferreira, de 43 anos, perdeu a vida em Paranaguá, Paraná, após se desequilibrar de um patinete e ser atropelado por um caminhão. O incidente ocorreu próximo a um restaurante, onde clientes presenciaram o ocorrido chocados. O motorista do caminhão parou logo à frente, mas quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou, o óbito já havia sido confirmado no local.

O acidente foi considerado fortuito, sem imprudência do motorista. Minutos antes de o professor passar com o patinete, uma criança cruzou o mesmo caminho em uma bicicleta.

