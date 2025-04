Professora é afastada após criança ser mordida em creche de Carapicuíba (SP) Prefeitura investiga incidente em instituição conveniada na Grande São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 10h29 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h29 ) twitter

Uma menina de um ano e cinco meses foi mordida por um colega em uma creche conveniada com a prefeitura de Carapicuíba (SP).

A criança saiu da creche com várias marcas de mordidas no rosto e corpo. A mãe, Pâmela, expressou revolta ao saber do ocorrido apenas depois que o avô buscou a neta na escola. Ela criticou a falta de supervisão, já que o menino responsável pelo ataque já demonstrava comportamento agressivo anteriormente.

O incidente ocorreu durante a merenda da tarde, momento em que as cuidadoras estavam distraídas. A professora foi afastada pela prefeitura, que também instaurou uma sindicância para investigar o caso.

Pâmela espera que medidas sejam tomadas para evitar que outras famílias passem por situação semelhante. A administração municipal afirmou que não tolera negligência com as crianças e poderá revisar o contrato com a instituição envolvida.

A criança está em tratamento com antibióticos e ainda não retornou à creche desde o episódio.

