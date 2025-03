Projeto em São Paulo oferece serviços essenciais a mulheres em áreas vulneráveis A iniciativa inclui uma van itinerante para atendimento em regiões afastadas da cidade Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 11h11 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h11 ) twitter

Projeto em São Paulo traz serviços essenciais e apoio para mulheres em locais de vulnerabilidade

Em São Paulo, um novo projeto visa transformar a realidade das mulheres em áreas vulneráveis. Uma van itinerante oferecerá serviços essenciais e proteção, permitindo denúncias de violência e acesso a informações próximo às residências das mulheres. O lançamento ocorreu em um evento com representantes da ONU Mulheres e do governo local, marcando a assinatura de um acordo para aumentar investimentos em políticas voltadas para o público feminino.

A parceria busca promover igualdade de gênero e direitos humanos das mulheres. A van atenderá principalmente bairros periféricos, oferecendo suporte em saúde e outros serviços necessários. As rotas serão divulgadas nos sites da prefeitura para que as mulheres saibam onde encontrar atendimento. As atividades começarão em breve, percorrendo toda a cidade.

