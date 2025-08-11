Logo R7.com
Quadrilha é presa após gastar R$ 40 mil com cartões roubados em São Paulo

Suspeitos foram interceptados pela polícia em avenida movimentada

Quatro indivíduos foram presos em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, após usarem cartões bancários roubados para compras em supermercados locais, totalizando R$ 40 mil. O comportamento suspeito chamou a atenção do gerente do mercado, que alertou a polícia.

O veículo dos suspeitos foi localizado e interceptado em uma avenida movimentada, onde as autoridades encontraram dinheiro, celulares e uma máquina de cartão. Na delegacia, vítimas e funcionários reconheceram os suspeitos. Dois dos detidos já tinham antecedentes criminais. A quadrilha era monitorada por suas atividades na zona sul de São Paulo e envolvimento em furtos residenciais.

