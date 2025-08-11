Quadrilha é presa após gastar R$ 40 mil com cartões roubados em São Paulo
Suspeitos foram interceptados pela polícia em avenida movimentada
Quatro indivíduos foram presos em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, após usarem cartões bancários roubados para compras em supermercados locais, totalizando R$ 40 mil. O comportamento suspeito chamou a atenção do gerente do mercado, que alertou a polícia.
O veículo dos suspeitos foi localizado e interceptado em uma avenida movimentada, onde as autoridades encontraram dinheiro, celulares e uma máquina de cartão. Na delegacia, vítimas e funcionários reconheceram os suspeitos. Dois dos detidos já tinham antecedentes criminais. A quadrilha era monitorada por suas atividades na zona sul de São Paulo e envolvimento em furtos residenciais.
Veja também
Uma semana antes do crime, o agressor já havia invadido a casa da vítima e ameaçado matá-la
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!