Quadrilha em motos vermelhas aterroriza Ipiranga em São Paulo
Crimes em série alteram rotina de moradores e comerciantes
Na região do Ipiranga, em São Paulo, uma quadrilha tem gerado medo entre moradores e comerciantes. Os criminosos atuam em motos vermelhas com capacetes verdes, realizando assaltos a qualquer hora do dia. Recentemente, um lava-rápido foi alvo de roubo, onde exigiram a aliança do proprietário. A insegurança levou muitos comerciantes a fechar mais cedo ou investir em segurança adicional.
Os assaltantes seguem um padrão visual com tênis preto e branco e jaquetas pretas. Em um incidente no lava-rápido, chegaram como clientes comuns antes de anunciar o assalto. O dono precisou usar sabão para retirar a aliança sob pressão.
Outro caso mostra a ousadia da quadrilha ao abordar um pedestre à luz do dia, exigindo seu celular sob ameaça de arma. A vítima conseguiu escapar correndo. Em locais mais desertos, as ações são ainda mais rápidas, aumentando o medo entre os moradores.
A violência afeta também os comerciantes que enfrentam dificuldades para manter seus negócios abertos. Medidas como instalação de portas eletrônicas e câmeras tornaram-se comuns, mas o fluxo de clientes caiu significativamente. Moradores evitam sair à noite devido à falta de policiamento e à escuridão nas ruas.
A polícia é frequentemente acionada após os crimes já terem ocorrido. Comerciantes buscam proteger-se com grades e trancas, abrindo as portas somente para clientes conhecidos. A sensação de insegurança domina o bairro enquanto a comunidade clama por paz e ações efetivas para trazer tranquilidade à região.
