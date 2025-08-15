Quadrilha em motos vermelhas aterroriza Ipiranga em São Paulo Crimes em série alteram rotina de moradores e comerciantes Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h38 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma quadrilha em motos vermelhas está causando medo no Ipiranga, São Paulo.

Criminosos atuam durante o dia, realizando assaltos em estabelecimentos e abordando pedestres.

Comerciantes são forçados a fechar mais cedo e investir em segurança adicional devido à crescente insegurança.

A comunidade clama por medidas efetivas para restaurar a tranquilidade na região.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na região do Ipiranga, em São Paulo, uma quadrilha tem gerado medo entre moradores e comerciantes. Os criminosos atuam em motos vermelhas com capacetes verdes, realizando assaltos a qualquer hora do dia. Recentemente, um lava-rápido foi alvo de roubo, onde exigiram a aliança do proprietário. A insegurança levou muitos comerciantes a fechar mais cedo ou investir em segurança adicional.

Os assaltantes seguem um padrão visual com tênis preto e branco e jaquetas pretas. Em um incidente no lava-rápido, chegaram como clientes comuns antes de anunciar o assalto. O dono precisou usar sabão para retirar a aliança sob pressão.

Outro caso mostra a ousadia da quadrilha ao abordar um pedestre à luz do dia, exigindo seu celular sob ameaça de arma. A vítima conseguiu escapar correndo. Em locais mais desertos, as ações são ainda mais rápidas, aumentando o medo entre os moradores.

A violência afeta também os comerciantes que enfrentam dificuldades para manter seus negócios abertos. Medidas como instalação de portas eletrônicas e câmeras tornaram-se comuns, mas o fluxo de clientes caiu significativamente. Moradores evitam sair à noite devido à falta de policiamento e à escuridão nas ruas.

‌



A polícia é frequentemente acionada após os crimes já terem ocorrido. Comerciantes buscam proteger-se com grades e trancas, abrindo as portas somente para clientes conhecidos. A sensação de insegurança domina o bairro enquanto a comunidade clama por paz e ações efetivas para trazer tranquilidade à região.

Qual é a situação de segurança na região do Ipiranga, em São Paulo?

Uma quadrilha tem causado medo entre moradores e comerciantes, realizando assaltos a qualquer hora do dia em motos vermelhas com capacetes verdes.

‌



Como os criminosos atuam durante os assaltos?

Os assaltantes costumam chegar como clientes normais antes de anunciar o assalto. Em um recente roubo a um lava-rápido, eles exigiram a aliança do proprietário sob pressão.

Quais medidas os comerciantes estão tomando para lidar com a insegurança?

Comerciantes estão fechando mais cedo e investindo em segurança adicional, como portas eletrônicas e câmeras, mas muitos enfrentam dificuldades para manter os negócios abertos devido à queda no fluxo de clientes.

‌



Como a insegurança impacta a rotina dos moradores?

Os moradores evitam sair à noite por medo, especialmente devido à falta de policiamento e à escuridão nas ruas, enquanto a comunidade busca medidas eficazes para recuperar a tranquilidade na região.

