Quadrilha usa tecnologia para invadir condomínios de luxo em SP
Polícia Civil realiza operação na Zona Sul para deter criminosos
A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação na Zona Sul da cidade para prender membros de quadrilhas que invadem condomínios de luxo usando controles de garagem clonados. Durante a ação, pelo menos 12 pessoas foram ouvidas como averiguadas ou suspeitas.
Os criminosos conseguem burlar sistemas avançados de segurança, como identificação facial e alarmes, facilitando o acesso a condomínios com grandes estruturas de proteção. A investigação busca entender o esquema por trás da clonagem dos controles remotos.
Um dos detidos é apontado como chefe do grupo criminoso e está colaborando com informações sobre outros suspeitos. Diligências continuam em locais identificados a partir dos depoimentos colhidos, na tentativa de desmantelar completamente esta organização criminosa.
