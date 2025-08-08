Logo R7.com
Quadrilha usa tecnologia para invadir condomínios de luxo em SP

Polícia Civil realiza operação na Zona Sul para deter criminosos

  • A Poliça Civil de São Paulo prendeu membros de quadrilhas que invadem condomínios de luxo.
  • Criminosos usam controles de garagem clonados para burlar sistemas de segurança.
  • Investigações buscam entender o esquema de clonagem e desmantelar a organização.
  • Um dos detidos, apontado como chefe, está colaborando com informações sobre outros suspeitos.

 

A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação na Zona Sul da cidade para prender membros de quadrilhas que invadem condomínios de luxo usando controles de garagem clonados. Durante a ação, pelo menos 12 pessoas foram ouvidas como averiguadas ou suspeitas.

Os criminosos conseguem burlar sistemas avançados de segurança, como identificação facial e alarmes, facilitando o acesso a condomínios com grandes estruturas de proteção. A investigação busca entender o esquema por trás da clonagem dos controles remotos.

Um dos detidos é apontado como chefe do grupo criminoso e está colaborando com informações sobre outros suspeitos. Diligências continuam em locais identificados a partir dos depoimentos colhidos, na tentativa de desmantelar completamente esta organização criminosa.

