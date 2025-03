Queda de avião em Itanhaém (SP) deixa um morto e um ferido Aeronave pertencia a escola de aviação e caiu em área de mata próxima a aldeia indígena Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 12h08 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Queda de avião durante treinamento deixa um morto e um ferido no litoral de SP

Um acidente aéreo em Itanhaém, litoral de São Paulo , resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida durante um voo de treinamento. A aeronave decolou do aeroporto local e perdeu estabilidade poucos minutos depois.

Um alerta foi emitido pelo piloto antes da queda em uma área de mata próxima a uma aldeia indígena. Equipes de resgate encontraram a aeronave destruída. Um ocupante estava morto e outro ferido, mas consciente.

Os bombeiros usaram equipamentos para cortar a fuselagem danificada e liberar o sobrevivente, que recebeu atendimento no local antes de ser levado ao hospital.

A investigação sobre as causas do acidente está em andamento para determinar se houve falha mecânica ou erro humano. Não foi confirmado se o piloto era instrutor ou aluno, nem o estado atual do sobrevivente.

‌



Assista em vídeo - Queda de avião durante treinamento deixa um morto e um ferido no litoral de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!