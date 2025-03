Rapazes que fizeram cantada a Vitória negam envolvimento em desaparecimento da jovem Investigação concluiu que a interação com Vitória foi uma coincidência e que os rapazes não tiveram participação no caso Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 17/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h26 ) twitter

Rapazes que mexeram Vitória admitem cantada, mas negam relação com morte da jovem

Dois rapazes que abordaram a jovem Vitória Regina de Souza em um ponto de ônibus em Cajamar (SP), na noite de seu desaparecimento, admitiram ter feito uma cantada inoportuna, mas negaram qualquer envolvimento com sua morte. Eles apresentaram álibis convincentes, comprovando que, após a interação, foram a uma boate em Santana de Parnaíba (SP).

A polícia investigou o caso minuciosamente e ouviu os depoimentos dos rapazes, que forneceram comprovantes de pagamento e imagens de câmeras de segurança da boate, o que confirmou a presença deles no local. A investigação concluiu que a interação com Vitória foi uma coincidência e que os rapazes não tiveram participação no desaparecimento dela.

Vitória havia enviado um áudio para uma amiga expressando medo após a abordagem dos rapazes. No entanto, após verificar todas as evidências apresentadas, a polícia descartou qualquer hipótese de envolvimento deles no caso.

