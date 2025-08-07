Rastreador ajuda polícia a recuperar carro furtado no Ipiranga Proprietária usou tecnologia para localizar veículo em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 14h20 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h20 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um carro foi furtado no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo.

A proprietária utilizou um rastreador disfarçado em uma caneta para localizar o veículo.

A polícia prendeu o ladrão em flagrante após interceptá-lo, quando ele abandonou o carro e tentou fugir a pé.

O suspeito usou uma chave micha e um módulo eletrônico, táticas já empregadas em outros furtos.

Um homem foi preso em flagrante após furtar um carro na zona sul de São Paulo, no bairro Ipiranga. A dona do veículo escondeu um rastreador disfarçado em uma caneta, permitindo que ela monitorasse a localização em tempo real pelo celular. Isso possibilitou à polícia interceptar o criminoso rapidamente.

O ladrão dirigiu o carro até ser parado por uma equipe do batalhão de trânsito da polícia militar. Ao perceber que não conseguiria continuar a fuga, ele abandonou o veículo e tentou escapar a pé, mas foi rapidamente detido pelos policiais.

Segundo a polícia, o suspeito usou uma chave micha e um módulo eletrônico para acessar o carro. Essa técnica já havia sido utilizada por ele em outros furtos na região.

