Rastreador ajuda polícia a recuperar carro furtado no Ipiranga
Proprietária usou tecnologia para localizar veículo em São Paulo
RESUMO DA NOTÍCIA
Um homem foi preso em flagrante após furtar um carro na zona sul de São Paulo, no bairro Ipiranga. A dona do veículo escondeu um rastreador disfarçado em uma caneta, permitindo que ela monitorasse a localização em tempo real pelo celular. Isso possibilitou à polícia interceptar o criminoso rapidamente.
O ladrão dirigiu o carro até ser parado por uma equipe do batalhão de trânsito da polícia militar. Ao perceber que não conseguiria continuar a fuga, ele abandonou o veículo e tentou escapar a pé, mas foi rapidamente detido pelos policiais.
Segundo a polícia, o suspeito usou uma chave micha e um módulo eletrônico para acessar o carro. Essa técnica já havia sido utilizada por ele em outros furtos na região.
Veja também
A polícia busca identificar os suspeitos e entender a motivação do crime
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!