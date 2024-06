RECORD agradece Eleandro Passaia pelo trabalho na tela da emissora O apresentador do Balanço Geral Manhã deixa o posto após quase três anos no comando do programa

Alto contraste

A+

A-

Passaia completaria três anos na emissora no segundo semestre de 2024 (RECORD/Edu Moraes)

A RECORD e o jornalista Eleandro Passaia decidiram, em comum acordo, não renovar o contrato do apresentador do Balanço Geral Manhã, que será encerrado em 15 de junho de 2024.

Passaia chegou à emissora em setembro de 2021 para assumir o comando do programa matinal. Também se destacou na apresentação do Cidade Alerta – Edição de Sábado e esteve ainda em eventuais participações no Balanço Geral SP e Cidade Alerta, durante as folgas e férias de Reinaldo Gottino e Luiz Bacci, respectivamente.

No Domingo Espetacular, também chegou a ancorar algumas reportagens. E, no R7.com, apresentou o PodPassaia, onde contava os bastidores das notícias e coberturas jornalísticas.

A RECORD agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento de Eleandro Passaia nesses quase três anos de parceria com o Jornalismo da emissora e deseja sucesso em sua trajetória profissional.