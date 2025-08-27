RECORD promove Semana de Qualidade de Vida focada na saúde mental
Evento em São Paulo destaca importância do bem-estar no trabalho
A RECORD realiza a Semana da Qualidade de Vida em São Paulo para abordar questões de saúde mental no ambiente de trabalho. O evento responde ao aumento dos afastamentos por problemas mentais no Brasil, que superaram 470 mil casos em 2024, conforme dados do Ministério da Previdência Social.
O projeto Depressão Tem Cura reúne profissionais e voluntários para fornecer informações essenciais sobre depressão aos funcionários. Além disso, serviços como maquiagem, corte de cabelo e tratamentos dentários são oferecidos pelo Instituto Ressoar para promover autoestima e bem-estar.
A iniciativa enfatiza a importância do cuidado pessoal em um mundo onde rotinas aceleradas afetam a saúde mental. Palestras e serviços durante o evento incentivam um ambiente colaborativo e familiar entre os colaboradores.
Perguntas e Respostas
Qual é o objetivo da Semana da Qualidade de Vida promovida pela **RECORD** em São Paulo?
O objetivo é abordar questões de saúde mental no ambiente de trabalho, visando reduzir o aumento dos afastamentos por problemas mentais.
Quantos casos de afastamento por problemas mentais foram registrados no Brasil em 2024?
Em 2024, foram registrados mais de 470 mil casos de afastamento por problemas mentais, de acordo com dados do Ministério da Previdência Social.
Que serviços são oferecidos durante a Semana da Qualidade de Vida?
Durante o evento, são oferecidos serviços como maquiagem, corte de cabelo e tratamentos dentários pelo Instituto Ressoar, além de informações sobre depressão.
Qual é a mensagem central das palestras e serviços oferecidos no evento?
A mensagem central é a importância do cuidado pessoal em meio a rotinas aceleradas, incentivando um ambiente colaborativo e familiar entre os colaboradores.
Assista ao vídeo - Semana de Qualidade de Vida: RECORD promove ações para cuidar da saúde mental e bem-estar
