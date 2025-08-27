RECORD promove Semana de Qualidade de Vida focada na saúde mental Evento em São Paulo destaca importância do bem-estar no trabalho Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/08/2025 - 12h09 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A RECORD promove a Semana da Qualidade de Vida em São Paulo, focando na saúde mental no trabalho.

Evento surge em resposta ao aumento de afastamentos por problemas mentais, com mais de 470 mil casos em 2024.

Projeto Depressão Tem Cura oferece informações sobre depressão e serviços como maquiagem e cortes de cabelo.

A iniciativa ressalta a importância do cuidado pessoal e promove um ambiente colaborativo entre os colaboradores.

Semana da Qualidade de Vida: RECORD promove ações para cuidar da saúde mental e bem-estar

A RECORD realiza a Semana da Qualidade de Vida em São Paulo para abordar questões de saúde mental no ambiente de trabalho. O evento responde ao aumento dos afastamentos por problemas mentais no Brasil, que superaram 470 mil casos em 2024, conforme dados do Ministério da Previdência Social.

O projeto Depressão Tem Cura reúne profissionais e voluntários para fornecer informações essenciais sobre depressão aos funcionários. Além disso, serviços como maquiagem, corte de cabelo e tratamentos dentários são oferecidos pelo Instituto Ressoar para promover autoestima e bem-estar.

A iniciativa enfatiza a importância do cuidado pessoal em um mundo onde rotinas aceleradas afetam a saúde mental. Palestras e serviços durante o evento incentivam um ambiente colaborativo e familiar entre os colaboradores.

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo da Semana da Qualidade de Vida promovida pela **RECORD** em São Paulo?

‌



O objetivo é abordar questões de saúde mental no ambiente de trabalho, visando reduzir o aumento dos afastamentos por problemas mentais.

Quantos casos de afastamento por problemas mentais foram registrados no Brasil em 2024?

‌



Em 2024, foram registrados mais de 470 mil casos de afastamento por problemas mentais, de acordo com dados do Ministério da Previdência Social.

Que serviços são oferecidos durante a Semana da Qualidade de Vida?

‌



Durante o evento, são oferecidos serviços como maquiagem, corte de cabelo e tratamentos dentários pelo Instituto Ressoar, além de informações sobre depressão.

Qual é a mensagem central das palestras e serviços oferecidos no evento?

A mensagem central é a importância do cuidado pessoal em meio a rotinas aceleradas, incentivando um ambiente colaborativo e familiar entre os colaboradores.

Assista ao vídeo - Semana de Qualidade de Vida: RECORD promove ações para cuidar da saúde mental e bem-estar

Veja também

‌



A defesa da influenciadora tem até 15 dias para recorrer da decisão

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Ex-panicat Ana Paula Leme é condenada a pagar R$ 10 mil por ofensas a atendente Barulho e insegurança: moradores de prédio reclamam de ONG que acolhe famílias em situação de rua Ex-namorada de Yan Costa acusa cantor de não assumir paternidade Cachorrinho morre após ser atacado por dois pitbulls; tutores buscam justiça Semana de Qualidade de Vida: RECORD promove ações para cuidar da saúde mental e bem-estar Homem agride criança de 8 anos em condomínio em Mogi das Cruzes Carro que caiu em casa será retirado com guindaste Vigia é baleado ao tentar recuperar carro roubado em São Paulo SP: criminosos roubam motocicleta e trocam tiros com a polícia Criminosos invadem mansão no Morumbi e roubam cofre Moradores do M'Boi Mirim relatam aumento da violência e falta de segurança Reintegração de posse gera tensão entre moradores e policiais na zona leste Hytalo Santos e companheiro podem ser transferidos para presídio na Paraíba Feirante da Ceagesp flagra clientes pegando frutas e saindo sem pagar Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na zona norte de São Paulo Moradores da zona norte de São Paulo enfrentam aumento nas contas de gás Homem confessa assassinato de três mulheres em praia da Bahia Perseguição a carro roubado resulta em acidente com casal de idosos Filho de vereador é vítima de sequestro em bairro nobre de SP Câmera escondida flagra venda de peças automotivas falsificadas em São Paulo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!