Repórter da RECORD é assaltada antes de entrar ao vivo em São Paulo Beatriz Casadei tem celular roubado por ciclista na Marginal Pinheiros Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 12h46 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A repórter Beatriz Casadei, da RECORD, foi assaltada em São Paulo.

O celular dela foi furtado por um ciclista na Marginal Pinheiros.

O crime ocorreu durante o preparo para uma transmissão ao vivo, às 7 horas da manhã.

Beatriz registrou um boletim de ocorrência e as autoridades estão investigando o caso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A repórter da RECORD, Beatriz Casadei, foi vítima de um assalto enquanto aguardava para entrar ao vivo na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Um ciclista furtou seu celular em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) e fugiu rapidamente.

O incidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã, quando a equipe estava se preparando para uma transmissão. O criminoso já havia sido notado pela equipe desde cedo, observando-os à distância. Aproveitando um momento de distração, ele se aproximou entre a câmera e a repórter para efetuar o roubo.

Embora o crime tenha ocorrido próximo ao CDP, não havia segurança presente do lado de fora do estabelecimento. Beatriz Casadei registrou um boletim de ocorrência na delegacia local. As autoridades estão analisando imagens de câmeras para identificar o responsável pelo assalto e prometeram reforçar o patrulhamento na área.

O que aconteceu com a repórter Beatriz Casadei da RECORD?

A repórter Beatriz Casadei foi vítima de um assalto enquanto aguardava para entrar ao vivo na Marginal Pinheiros, em São Paulo, onde um ciclista furtou seu celular.

‌



Quando e onde ocorreu o assalto?

O assalto ocorreu por volta das 7 horas da manhã, em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) na Marginal Pinheiros.

Havia segurança no local durante o assalto?

Não havia segurança presente do lado de fora do estabelecimento no momento do assalto.

‌



Quais medidas estão sendo tomadas após o incidente?

Beatriz Casadei registrou um boletim de ocorrência na delegacia, e as autoridades estão analisando imagens de câmeras para identificar o responsável pelo assalto, além de prometerem reforçar o patrulhamento na área.

Veja também

‌



Detidos em São Paulo, ele e o companheiro são investigados por crimes graves; transferência para a Paraíba é esperada

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Hytalo Santos deixa presídio de Carapicuíba chorando Exclusivo: Venda ilegal de canetas emagrecedoras é flagrada em São Paulo Pai e filha são flagrados levando cachorrinha de borracharia Operação Fim da Linha: polícia de SP inspeciona ônibus na Marginal Tietê SP: policial de folga reage a assalto e mata criminoso Caso Vitória: suspeito de matar jovem pode ir a júri popular Repórter da RECORD é assaltada antes de entrada ao vivo em SP Motorista embriagado atropela policial durante blitz em São Paulo Polícia Civil de SP realiza operação contra suspeito de aplicar golpes em idosos Polícia desmantela quadrilha de assaltantes no Tatuapé, zona leste de São Paulo Porta de avião com Lauana Prado abre durante voo fretado Moradores denunciam acúmulo de lixo por idoso na zona leste de São Paulo Aluno e instrutor de autoescola são atropelados por carro desgovernado no Campo Limpo, em São Paulo Roubo de alianças cresce 69% em São Paulo no primeiro semestre de 2025 Casal é rendido por ladrões e tem moto roubada no Jardim da Saúde, em SP Acidente em show de dupla sertaneja deixa 16 feridos em Itaberaí (GO) Hytalo Santos deve ser transferido para centro de detenção provisória nesta segunda (18) Roubos de alianças alimentam mercado clandestino de ouro e aumentam crimes violentos em SP Após ser flagrada nua na orla de Itanhaém (SP), mulher confessa ter matado o pai com 20 facadas Motorista de 23 anos morre em capotamento na rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba (SP)

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!