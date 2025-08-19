Repórter da RECORD é assaltada antes de entrar ao vivo em São Paulo
Beatriz Casadei tem celular roubado por ciclista na Marginal Pinheiros
A repórter da RECORD, Beatriz Casadei, foi vítima de um assalto enquanto aguardava para entrar ao vivo na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Um ciclista furtou seu celular em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) e fugiu rapidamente.
O incidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã, quando a equipe estava se preparando para uma transmissão. O criminoso já havia sido notado pela equipe desde cedo, observando-os à distância. Aproveitando um momento de distração, ele se aproximou entre a câmera e a repórter para efetuar o roubo.
Embora o crime tenha ocorrido próximo ao CDP, não havia segurança presente do lado de fora do estabelecimento. Beatriz Casadei registrou um boletim de ocorrência na delegacia local. As autoridades estão analisando imagens de câmeras para identificar o responsável pelo assalto e prometeram reforçar o patrulhamento na área.
