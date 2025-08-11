Robô Sara promove inclusão digital entre idosos em São Paulo
Iniciativa liderada por Clara Raiana estimula autonomia tecnológica
Sara é um robô social que auxilia idosos em um residencial na zona leste de São Paulo a se familiarizarem com tecnologias digitais como aplicativos de mensagens e chamadas de vídeo. Sob a coordenação de Clara Raiana, o projeto busca proporcionar mais autonomia e protagonismo aos participantes.
Maria Vilma Massaroto, uma das moradoras, compartilha que antes se sentia perdida no mundo digital, mas agora está mais confiante graças à interação com Sara. Além de facilitar o aprendizado tecnológico, essa convivência estimula a memória e melhora o bem-estar geral dos idosos. Pesquisadores destacam que tal interação promove ganhos cognitivos e sociais, demonstrando que a tecnologia pode ser acessível em todas as fases da vida.
