Robô Sara promove inclusão digital entre idosos em São Paulo

Iniciativa liderada por Clara Raiana estimula autonomia tecnológica

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Sara é um robô social que auxilia idosos em um residencial na zona leste de São Paulo a se familiarizarem com tecnologias digitais como aplicativos de mensagens e chamadas de vídeo. Sob a coordenação de Clara Raiana, o projeto busca proporcionar mais autonomia e protagonismo aos participantes.

Maria Vilma Massaroto, uma das moradoras, compartilha que antes se sentia perdida no mundo digital, mas agora está mais confiante graças à interação com Sara. Além de facilitar o aprendizado tecnológico, essa convivência estimula a memória e melhora o bem-estar geral dos idosos. Pesquisadores destacam que tal interação promove ganhos cognitivos e sociais, demonstrando que a tecnologia pode ser acessível em todas as fases da vida.

