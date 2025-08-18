Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Roubo de joias cresce em São Paulo no primeiro semestre

Comércio ilegal de ouro facilita ação de quadrilhas na capital

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Em São Paulo, o número de roubos de joias aumentou em 69% no primeiro semestre deste ano, com um total de 3.500 ocorrências registradas. Quadrilhas atuam em diversas áreas da cidade, utilizando bicicletas para surpreender as vítimas. A rua do Ouro, localizada no centro da cidade, destaca-se por facilitar a revenda de ouro sem exigir comprovação de origem.

Os criminosos aproveitam-se da falta de rastreabilidade do ouro, que é derretido e misturado a peças legalizadas, dificultando a identificação. A alta demanda no mercado informal e a ausência de controle efetivo tornam essa atividade lucrativa para os receptadores. Apesar dos esforços contínuos da polícia, conter a ação das quadrilhas permanece um desafio devido à ousadia crescente dos criminosos.

Veja também


A Secretaria Municipal da Saúde informou que o caso está sob monitoramento e novas tentativas de intervenção serão realizadas

Balanço Geral Manhã playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.