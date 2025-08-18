Roubo de joias cresce em São Paulo no primeiro semestre
Comércio ilegal de ouro facilita ação de quadrilhas na capital
Em São Paulo, o número de roubos de joias aumentou em 69% no primeiro semestre deste ano, com um total de 3.500 ocorrências registradas. Quadrilhas atuam em diversas áreas da cidade, utilizando bicicletas para surpreender as vítimas. A rua do Ouro, localizada no centro da cidade, destaca-se por facilitar a revenda de ouro sem exigir comprovação de origem.
Os criminosos aproveitam-se da falta de rastreabilidade do ouro, que é derretido e misturado a peças legalizadas, dificultando a identificação. A alta demanda no mercado informal e a ausência de controle efetivo tornam essa atividade lucrativa para os receptadores. Apesar dos esforços contínuos da polícia, conter a ação das quadrilhas permanece um desafio devido à ousadia crescente dos criminosos.
