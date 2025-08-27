Roubo de moto no Grajaú resulta em tiroteio com a polícia
Criminosos trocam tiros com a polícia em avenida movimentada de São Paulo
Na zona sul de São Paulo, no bairro Grajaú, dois homens roubaram uma motocicleta e trocaram tiros com a polícia em uma avenida movimentada. O confronto ocorreu quando os criminosos se depararam com uma viatura policial após o roubo. Ignorando as ordens de parada, eles sacaram suas armas, resultando em um tiroteio.
Durante o incidente, um jovem de 20 anos foi baleado na perna enquanto passava pelo local e foi levado ao hospital. Um dos criminosos foi preso e levado à delegacia com uma arma de brinquedo apreendida. A motocicleta roubada foi recuperada e devolvida ao proprietário. O outro suspeito conseguiu fugir e permanece foragido.
Assista ao vídeo - SP: criminosos roubam motocicleta e trocam tiros com a polícia
Veja também
A defesa da influenciadora tem até 15 dias para recorrer da decisão
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!