Roubo de moto no Grajaú resulta em tiroteio com a polícia

SP: criminosos roubam motocicleta e trocam tiros com a polícia

Na zona sul de São Paulo, no bairro Grajaú, dois homens roubaram uma motocicleta e trocaram tiros com a polícia em uma avenida movimentada. O confronto ocorreu quando os criminosos se depararam com uma viatura policial após o roubo. Ignorando as ordens de parada, eles sacaram suas armas, resultando em um tiroteio.

Durante o incidente, um jovem de 20 anos foi baleado na perna enquanto passava pelo local e foi levado ao hospital. Um dos criminosos foi preso e levado à delegacia com uma arma de brinquedo apreendida. A motocicleta roubada foi recuperada e devolvida ao proprietário. O outro suspeito conseguiu fugir e permanece foragido.

