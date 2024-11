Saiba por que fã pede mais de meio milhão ao cantor Leonardo na Justiça Homem se envolveu em confusão e foi agredido após artista pedir para uma pessoa dar um tapa em quem estava na briga; entenda Balanço Geral Manhã|Do R7 22/10/2024 - 14h36 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h36 ) twitter

Fã pede indenização de meio milhão para Leonardo Reprodução/Instagram

O Balanço Geral Manhã trouxe mais detalhes sobre um homem que está processando o cantor Leonardo e pede R$ 560 mil de indenização após sofrer uma agressão em um show do cantor em Goiânia (GO).

Durante a performance do artista, o homem se envolveu em uma confusão, pois outra pessoa começou a importunar a sua parceira. Quando os dois começaram a brigar, Leonardo parou o show e pediu para um homem de chapéu desse um ‘tapa na orelha’ de quem estava na confusão.

O homem, que tentava defender sua companheira, por sua vez, não concordou com a atitude do cantor, já que o casal era vítima de uma situação de importunação. Para ele, o artista deveria ter chamado seguranças ou a própria Polícia Militar, que estava no local, para resolver a situação.

O requerente pediu uma compensação, pois foi agredido após o cantor incitar que o público reagisse com violência para parar a confusão.

Assista ao vídeo:

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.