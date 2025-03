São Paulo aprova lei que obriga motoboys a usarem mochila com rastreamento Medida enfrenta resistência de entregadores e especialistas em segurança Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 13h17 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo aprova lei que obriga entregadores a usar chip de identificação na mochila

Em São Paulo, uma nova lei estadual exige que motoboys utilizem etiquetas de rastreamento em suas mochilas para aumentar a segurança das entregas. A medida visa proteger tanto os motoboys quanto os clientes, mas tem gerado controvérsia entre os profissionais do setor.

A legislação foi sancionada para combater a atuação de criminosos que se passam por entregadores. No entanto, muitos motoboys expressam preocupações sobre a eficácia e os custos dessa exigência. Gilberto Almeida, presidente do sindicato dos motoboys, argumenta que as informações necessárias já estão disponíveis para as autoridades.

O especialista em segurança Diogenes Lucca sugere alternativas como a exibição obrigatória das placas das motos em coletes e capacetes para maior eficácia. A regulamentação da lei será definida por um grupo de trabalho do governo estadual, que busca garantir um processo simples e eficiente.

Assista em vídeo - São Paulo aprova lei que obriga entregadores a usar chip de identificação na mochila

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!