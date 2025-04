São Paulo inaugura centro de atenção para pessoas com transtorno do espectro autista Espaço oferece atividades inclusivas e suporte especializado na zona norte Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 10h40 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo inaugura centro para pessoas com transtorno do espectro autista

Neste Dia Mundial de Conscientização do Autismo, São Paulo inaugurou o maior centro dedicado a pessoas com transtorno do espectro autista da América Latina, localizado na zona norte.

O espaço de 5.800 metros quadrados oferece mais de mil atividades adaptadas para autistas de todas as idades e suas famílias. Entre as instalações estão uma brinquedoteca, jardim sensorial, quadra poliesportiva e piscina aquecida.

O centro visa promover saúde, esporte, lazer e autonomia para os autistas através de uma casa modelo que auxilia no desenvolvimento das atividades diárias. Durante a inauguração, o prefeito Ricardo Nunes destacou a importância do projeto para inclusão social e anunciou planos para abrir mais três unidades até 2028 em outras regiões da cidade.

As famílias interessadas podem se cadastrar online para receber atendimento personalizado, adaptado às necessidades específicas de cada pessoa. Este serviço é um passo significativo no apoio à comunidade autista em São Paulo.

‌



Assista em vídeo - São Paulo inaugura centro para pessoas com transtorno do espectro autista

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!