Balanço Geral Manhã

Seis crianças abandonadas são resgatadas em São Paulo

Menores foram deixados sem supervisão e levados à delegacia

  • Seis crianças, entre dois e doze anos, foram resgatadas sem supervisão em São Paulo.
  • As mães alegaram não ter com quem deixá-las enquanto trabalhavam.
  • A avó de uma das crianças registrou boletim de ocorrência para assumir a guarda.
  • A polícia e o Conselho Tutelar estão investigando a situação de abandono frequente.

 

Seis crianças, com idades entre dois e doze anos, foram encontradas sem supervisão em uma rua de São Paulo e levadas à delegacia. As mães das crianças afirmaram que não tinham com quem deixá-las enquanto trabalhavam. A avó de uma delas registrou um boletim de ocorrência, manifestando interesse em assumir a guarda.

As crianças estavam sem roupas adequadas para o frio rigoroso. Uma das mães não foi localizada, enquanto a avó, residente em Guarulhos, expressou indignação com a situação e entrou em contato com as autoridades.

Vizinhos relataram que o abandono é frequente, com as crianças ficando sozinhas durante o dia. A polícia e o Conselho Tutelar estão investigando o caso para determinar o destino das crianças e avaliar a capacidade das mães de cuidarem dos filhos nessas condições.

