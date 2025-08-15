Seis crianças abandonadas são resgatadas em São Paulo Menores foram deixados sem supervisão e levados à delegacia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h37 ) twitter

Seis crianças, com idades entre dois e doze anos, foram encontradas sem supervisão em uma rua de São Paulo e levadas à delegacia. As mães das crianças afirmaram que não tinham com quem deixá-las enquanto trabalhavam. A avó de uma delas registrou um boletim de ocorrência, manifestando interesse em assumir a guarda.

As crianças estavam sem roupas adequadas para o frio rigoroso. Uma das mães não foi localizada, enquanto a avó, residente em Guarulhos, expressou indignação com a situação e entrou em contato com as autoridades.

Vizinhos relataram que o abandono é frequente, com as crianças ficando sozinhas durante o dia. A polícia e o Conselho Tutelar estão investigando o caso para determinar o destino das crianças e avaliar a capacidade das mães de cuidarem dos filhos nessas condições.

