Suspeito de assédio a motoristas é preso em emboscada policial
Delegada se disfarça como motorista para capturar acusado em São Paulo
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Em São Paulo, Lucas foi novamente conduzido à delegacia após uma operação em que a delegada do caso se disfarçou como motorista de aplicativo. Lucas havia sido previamente acusado de ataque a uma motorista e continuava solicitando corridas, cancelando sempre que o motorista era homem.
A polícia decidiu investigar após perceber um padrão nas chamadas de Lucas para o mesmo endereço. A delegada aceitou uma corrida usando uma viatura descaracterizada e conduziu Lucas até a unidade policial. Ele estava acompanhado da mãe, que alegou precisar ir ao médico, justificativa contestada pela polícia.
Este não foi o primeiro encontro de Lucas com a justiça. Anteriormente, ele foi preso por agredir uma motorista e ameaçá-la com um ataque sexual. Mesmo com novas provas apresentadas, Lucas foi liberado devido à sua condição de réu-primário e um laudo psiquiátrico.
A delegada responsável pelo caso solicitou que as empresas de aplicativos bloqueiem o perfil de Lucas para evitar novas ocorrências. Ela destacou o perigo contínuo que ele representa, especialmente para motoristas na área de Santa Isabel. A preocupação persiste quanto à segurança dos motoristas diante da possibilidade de reincidência.
Veja também
Homem já havia sido preso por ataque a motorista e fazia novas vítimas em São Paulo
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!