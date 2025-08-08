Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Suspeito de assédio a motoristas é preso em emboscada policial

Delegada se disfarça como motorista para capturar acusado em São Paulo

  • Lucas foi preso em São Paulo após ser investigado por assédio a motoristas de aplicativo.
  • A delegada se disfarçou como motorista para capturá-lo durante uma corrida.
  • Ele já havia sido detido anteriormente por agredir e ameaçar uma motorista.
  • A polícia pediu o bloqueio do seu perfil nas plataformas de aplicativo para garantir a segurança das motoristas.

 

Em São Paulo, Lucas foi novamente conduzido à delegacia após uma operação em que a delegada do caso se disfarçou como motorista de aplicativo. Lucas havia sido previamente acusado de ataque a uma motorista e continuava solicitando corridas, cancelando sempre que o motorista era homem.

A polícia decidiu investigar após perceber um padrão nas chamadas de Lucas para o mesmo endereço. A delegada aceitou uma corrida usando uma viatura descaracterizada e conduziu Lucas até a unidade policial. Ele estava acompanhado da mãe, que alegou precisar ir ao médico, justificativa contestada pela polícia.

Este não foi o primeiro encontro de Lucas com a justiça. Anteriormente, ele foi preso por agredir uma motorista e ameaçá-la com um ataque sexual. Mesmo com novas provas apresentadas, Lucas foi liberado devido à sua condição de réu-primário e um laudo psiquiátrico.

A delegada responsável pelo caso solicitou que as empresas de aplicativos bloqueiem o perfil de Lucas para evitar novas ocorrências. Ela destacou o perigo contínuo que ele representa, especialmente para motoristas na área de Santa Isabel. A preocupação persiste quanto à segurança dos motoristas diante da possibilidade de reincidência.

