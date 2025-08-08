Suspeito de assédio a motoristas é preso em emboscada policial Delegada se disfarça como motorista para capturar acusado em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 13h36 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lucas foi preso em São Paulo após ser investigado por assédio a motoristas de aplicativo.

A delegada se disfarçou como motorista para capturá-lo durante uma corrida.

Ele já havia sido detido anteriormente por agredir e ameaçar uma motorista.

A polícia pediu o bloqueio do seu perfil nas plataformas de aplicativo para garantir a segurança das motoristas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em São Paulo, Lucas foi novamente conduzido à delegacia após uma operação em que a delegada do caso se disfarçou como motorista de aplicativo. Lucas havia sido previamente acusado de ataque a uma motorista e continuava solicitando corridas, cancelando sempre que o motorista era homem.

A polícia decidiu investigar após perceber um padrão nas chamadas de Lucas para o mesmo endereço. A delegada aceitou uma corrida usando uma viatura descaracterizada e conduziu Lucas até a unidade policial. Ele estava acompanhado da mãe, que alegou precisar ir ao médico, justificativa contestada pela polícia.

Este não foi o primeiro encontro de Lucas com a justiça. Anteriormente, ele foi preso por agredir uma motorista e ameaçá-la com um ataque sexual. Mesmo com novas provas apresentadas, Lucas foi liberado devido à sua condição de réu-primário e um laudo psiquiátrico.

A delegada responsável pelo caso solicitou que as empresas de aplicativos bloqueiem o perfil de Lucas para evitar novas ocorrências. Ela destacou o perigo contínuo que ele representa, especialmente para motoristas na área de Santa Isabel. A preocupação persiste quanto à segurança dos motoristas diante da possibilidade de reincidência.

Veja também

‌



Homem já havia sido preso por ataque a motorista e fazia novas vítimas em São Paulo

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Delegada se disfarça para capturar suspeito de assédio a motoristas em SP Mulher é agredida durante corrida no Parque do Ibirapuera Motorista morre após BMW cair em córrego na zona sul de São Paulo Troca de tiros na comunidade do V8, em Olinda, deixa quatro mortos Vídeo mostra momento em que policial é baleado no pescoço em Paraisópolis Alunos brigam dentro de sala de aula e professor não faz nada Criminosos usam controle remoto clonado para invadir condomínios em São Paulo Adolescente ataca colega com tesoura dentro da sala de aula; veja vídeo Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal em São Paulo Falsos policiais matam comerciante na porta de casa em SP Operação da Polícia Civil visa combater violência contra a mulher Escola infantil na zona leste de SP enfrenta repetidas invasões Sequestro termina em acidente de carro na zona leste de SP Ladrão é preso após furtar carro com rastreador na zona sul de São Paulo Golpe da buzina: criminosos usam novo método de assalto em São Paulo Pessoas em situação de rua usam fogueira para tentar se proteger do frio em SP Paciente agride técnica de enfermagem durante atendimento Polícia Civil apreende mais de 600 quilos de drogas em Diadema Morador ataca cantor de rua durante apresentação em São Paulo Pai de família tem van roubada durante a madrugada em Guarulhos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!