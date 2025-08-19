Logo R7.com
Transferência de Hytalo Santos para a Paraíba pode ocorrer em breve

Influenciador e companheiro são investigados por crimes graves em São Paulo

  • Hytalo Santos e Israel Vicente estão detidos em São Paulo acusados de crimes graves.
  • A Justiça da Paraíba solicitou a transferência dos acusados, que pode acontecer em breve.
  • O caso envolve denúncias sobre a exploração de crianças na internet e segue em segredo de justiça.
  • Familiares expressam preocupações sobre a exposição de menores em vídeos online.

 

Hytalo Santos e Israel Vicente estão detidos no Centro de Detenção Provisória em São Paulo sob acusações de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil. Eles foram transferidos recentemente sob forte esquema de segurança após decisão judicial, enquanto a defesa busca reverter a prisão preventiva.

A Justiça da Paraíba solicitou a transferência dos acusados, que pode ocorrer a qualquer momento. O caso ganhou notoriedade após denúncias do influenciador Felca sobre a exploração de crianças na internet e segue em segredo de justiça. A defesa afirma que Hytalo e Israel não planejavam fugir do país.

Quais são as acusações contra Hytalo Santos e Israel Vicente?

Hytalo Santos e Israel Vicente estão detidos sob acusações de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.

Por que Hytalo Santos e Israel Vicente foram transferidos para a Paraíba?

A Justiça da Paraíba solicitou a transferência dos acusados, que pode ocorrer a qualquer momento, devido à gravidade das acusações e ao desejo de investigar o caso.


Qual é a origem da denúncia que levou à investigação dos acusados?

A denúncia que originou a investigação foi feita pelo influenciador Felca, que alertou sobre a exploração de crianças na internet.

Como a defesa se posiciona em relação às acusações?

A defesa afirma que Hytalo e Israel não planejavam fugir do país e busca reverter a prisão preventiva dos acusados.

Detidos em São Paulo, ele e o companheiro são investigados por crimes graves; transferência para a Paraíba é esperada

