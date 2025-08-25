Transtornos na Estação da Luz devido a descarrilamento de trem
Incidente afeta transporte público em São Paulo nesta manhã
Na manhã desta segunda-feira, um trem de carga descarrilou na Estação da Luz, centro de São Paulo, causando significativos atrasos no transporte público. O incidente bloqueou a passagem dos trens na Linha 7-Rubi, aumentando o tempo de espera para passageiros.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está trabalhando para resolver o problema. Francisca, uma das usuárias afetadas, desabafou sobre a situação complicada. A expectativa é que a normalização demore, impactando também outras estações. Equipes estão no local tentando recolocar o trem nos trilhos para retomar a operação normal.
Assista ao vídeo - Trem descarrila na estação da Luz e gera transtornos na Linha 7-Rubi
