Três pessoas são mortas em ataque a tiros na zona sul de São Paulo
Motociclistas armados disparam contra adega e fogem sem identificação
Um ataque a tiros em frente a uma adega na zona sul de São Paulo resultou na morte de três pessoas. Os criminosos chegaram em motocicletas com armas em punho e dispararam rapidamente antes de fugir. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU e levadas ao Hospital Municipal do Campo Limpo.
Testemunhas relataram que os atiradores usavam capacetes, dificultando sua identificação. A Polícia Militar está em busca dos responsáveis pelo ataque enquanto patrulhas são realizadas na área para coletar mais informações. Entre os feridos está uma mulher baleada na perna, cujo filho aguarda notícias no hospital.
Atiradores de motocicleta realizaram disparos e fugiram
