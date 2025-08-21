Turistas alemães são assaltados em Copacabana e ficam só de cueca
Guardas municipais prendem suspeitos que resistiram à prisão
Turistas alemães foram assaltados em uma movimentada avenida de Copacabana, no Rio de Janeiro, e ficaram apenas de cueca após terem todos os seus pertences roubados. A guarda municipal localizou os suspeitos dentro de uma farmácia enquanto tentavam usar o cartão de crédito das vítimas. Apesar de resistirem à prisão, foram detidos e levados para a delegacia. Todos os itens roubados foram recuperados. Os suspeitos poderão responder por furto, com pena prevista de até quatro anos de prisão.
