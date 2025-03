Vaga para atendente de lojas é destaque no Balcão de Empregos desta quarta (26) Há disponível também um posto de auxiliar de limpeza na zona oeste da capital paulista; saiba mais Balanço Geral Manhã|Do R7 26/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/03/2025 - 02h00 ) twitter

É possível se candidatar no site do Cate. Agência Brasil/Marcelo Camargo

Com salário de R$ 1.993,32, a vaga para atendente de lojas está disponível entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), nesta quarta (26). O posto, na região central de São Paulo (SP), exige que o candidato tenha Ensino Fundamental completo e até seis meses de experiência.

Essa e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também um posto para auxiliar de limpeza na zona oeste de São Paulo. É necessário que o contratado tenha Ensino Fundamental completo e experiência prévia de seis meses. A remuneração oferecida é de R$ 1.766 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

‌



Para ver todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.

No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

‌



Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.