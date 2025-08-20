Vaga para caixa de supermercado é destaque no Balcão de Empregos Nesta quarta (20), há também uma oportunidade para arrumadeira de hotel na zona sul de São Paulo; confira Balanço Geral Manhã|Do R7 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É possível se candidatar no site do Cate Agência Brasil/ Tânia Rêgo

Com salário de R$ 2.550, a vaga para arrumadeira de hotel está aberta na zona sul paulistana, entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nesta quarta-feira (20).

Para concorrer ao posto, o pré-requisito é que a pessoa tenha Ensino Fundamental completo, e não requer experiência prévia na área.

Essa e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também um posto de caixa de supermercado zona leste de São Paulo. A vaga exige que o candidato tenha Ensino Médio completo, mas não é necessário experiência. A remuneração oferecida ao contratado é de R$ 1.779 por mês.

‌



Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para ver todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.

‌



No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

Para entrar no site do Cate

‌



Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.