Vaga para consultor de vendas é destaque no Balcão de Empregos desta quarta (27) Está disponível também um posto para auxiliar de logística na região central da capital paulista; saiba mais Balanço Geral Manhã|Do R7 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

É possível se candidatar pelo site do Cate Bruno Peres/Agência Brasil

Com salário de R$ 2.000, a vaga para consultor de vendas está aberta na região central da capital paulista, entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nesta quarta (27).

Para concorrer ao posto, o pré-requisito é que a pessoa tenha Ensino Médio completo, experiência prévia de até seis meses na área. O profissional ficará responsável por atuar na área de atendimento ao cliente, elaboração de propostas para serviços de prevenção de incêndio contra incêndios e etc.

Essa e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também um posto para auxiliar de logística na região central de São Paulo. A vaga exige que o candidato esteja cursando o Ensino Médio, porém não requer experiência. A remuneração oferecida ao contratado é de R$ 1.100 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para ver todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.

No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.