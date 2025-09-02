Vaga para fiscal de prevenção de perdas é destaque do Balcão de Empregos desta terça (2) Há disponível também um posto para atendente de lanchonete na zona leste da capital paulista; saiba mais Balanço Geral Manhã|Do R7 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

Cate oferece oportunidades diárias para quem está busca de emprego Agência Brasil/Marcello Casal Jr

Com salário de R$ 2.263, a vaga para auxiliar de cozinha está aberta na região leste da capital paulista, entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nesta terça-feira (2).

Para concorrer ao posto, o pré-requisito é que a pessoa tenha Ensino Médio completo, e requer até 6 meses experiência prévia na área.

Essa e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também um posto para operador de telemarketing receptivo nas regiões sul, leste e oeste de São Paulo. A vaga exige que o candidato esteja cursando o Ensino Médio, mas não exige experiência na área. A remuneração oferecida ao contratado é de R$ 1.608 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para ver todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.

No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.