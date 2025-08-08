Vaga para operador de caixa é destaque no Balcão de Empregos desta sexta-feira (8) Também há vaga para consultor de vendas, com salário de R$ 2.373 Balanço Geral Manhã|Do R7 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 ) twitter

É possível se candidatar no site do Cate Agência Brasil/ Tânia Rêgo

Com salário de R$ 1.976, a vaga para operador de caixa está entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), nesta sexta (8). O posto, para a zona norte de São Paulo, exige que o candidato tenha Ensino Médio completo, e 6 meses experiência na área.

Essa e outras oportunidades são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também uma vaga para consultor de vendas, na zona noroeste da capital paulista. É preciso ter Ensino Médio completo e 6 meses de experiência prévia. A remuneração oferecida é de R$ 2.373 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)