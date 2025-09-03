Vaga para recepcionista é destaque no Balcão de Empregos desta quarta (3) Há também uma oportunidade para auxiliar de limpeza para zona norte de São Paulo Balanço Geral Manhã|Do R7 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

Veja as oportunidades oferecidas pelo Cate Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com salário de R$2.100, a vaga para recepcionista está entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), nesta quarta-feira (3). O posto, para a zona leste de São Paulo, exige que o candidato tenha Ensino Médio completo, e até 6 meses de experiência prévia na área.

Essa e outras oportunidades são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também uma vaga para auxiliar de limpeza na zona norte da capital paulista. A oportunidade exige Ensino Fundamental completo, e até 6 meses de experiência. A remuneração oferecida é de R$ 1.717 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)