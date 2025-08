Van de trabalhador é furtada em Guarulhos durante a madrugada Veículo era a principal fonte de renda de Serginho, de 43 anos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 10h14 (Atualizado em 06/08/2025 - 10h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Serginho, um trabalhador autônomo, teve sua van furtada em Guarulhos.

O crime foi rápido, realizado por dois homens em menos de um minuto.

A van era vital para o sustento da família, utilizada em fretes e mudanças.

A comunidade está sendo chamada a ajudar na localização do veículo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Serginho, um trabalhador autônomo de 43 anos, teve sua van furtada em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. O crime ocorreu em menos de um minuto quando dois homens levaram o veículo estacionado em uma rua da cidade.

A van era crucial para o sustento da família de Serginho, usada para fretes de refrigerantes e mudanças. Recentemente, ele investiu em reparos no motor e câmbio do veículo, acumulando uma dívida superior a 30 mil reais. Com sua esposa desempregada, a perda do veículo agravou ainda mais suas dificuldades financeiras.

O caso foi registrado como furto no primeiro distrito policial de Guarulhos e está sob investigação. A comunidade local é incentivada a fornecer informações que possam ajudar a localizar a van e devolver a principal fonte de renda à família.

Veja também

‌



Homem depende do veículo para sustentar a família

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Pai de família tem van roubada durante a madrugada em Guarulhos Conflitos entre vizinhos no Tatuapé resultam em agressões Quadrilha de menores é detida após assalto em São Caetano do Sul Adolescente de 15 anos sofre bullying em escola de São Paulo e mãe pede ajuda Golpe do caixa eletrônico é registrado em agência bancária na zona oeste de SP Mexicano e brasileira com ficha criminal são presos em São Paulo com carro roubado Incêndio atinge fábrica de caminhões e ameaça empresas vizinhas Fisiculturista é preso após agredir ex-namorada; mulher foi espancada por 30 minutos Influenciador Gato Preto é preso durante gravação de story em São Paulo Aumento nas vendas do Dia dos Pais impulsiona comércio em SP Carreta com 20 toneladas de batatas tomba na Marginal Tietê e causa interdição Desmanches clandestinos alimentam comércio ilegal de peças na capital paulista Vandalismo no Belenzinho: homem é flagrado depredando vasos e pichando muros Achamos em São Paulo: Hamburguerias oferecem experiências temáticas únicas Mulher é agredida por morador de abrigo no Artur Alvim, zona leste de SP Tráfico de drogas preocupa moradores do Brooklin, bairro nobre de São Paulo Major da PM é baleado durante troca de tiros com assaltantes em São Paulo Motociclista escapa de acidente grave graças ao uso do capacete Carreta tomba na Fernão Dias e causa congestionamento de dois quilômetros Tarcísio de Freitas critica prisão domiciliar de Bolsonaro: 'absurdo'

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!