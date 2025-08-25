Venda de peças automotivas falsificadas é descoberta em São Paulo Polícia Civil apreende milhões de itens ilegais em operações na cidade Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 14h02 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h02 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Venda de peças automotivas falsificadas é descoberta no centro de São Paulo.

A Polícia Civil apreendeu mais de 2,8 milhões de produtos ilegais, incluindo capacetes e peças de motores.

O comércio ilegal está ligado a graves riscos à segurança do consumidor e perda significativa no setor de autopeças.

Consumidores buscam economia, mas enfrentam consequências graves, como acidentes e falta de garantia.

Câmera escondida flagra venda de peças automotivas falsificadas em São Paulo

Uma investigação revelou a venda de peças automotivas falsificadas no centro de São Paulo, especificamente na Rua das Motos. Essas peças, de origem duvidosa e qualidade inferior, são vendidas a preços baixos, mas representam riscos significativos para a segurança dos consumidores. A Polícia Civil de São Paulo realizou operações na capital e em outras regiões, resultando na apreensão de mais de 2,8 milhões de produtos falsificados, incluindo capacetes, lâmpadas de faróis e peças de motores.

Durante a investigação, um produtor do BALANÇO GERAL utilizou uma câmera escondida para documentar a venda de peças falsificadas. Na loja visitada, o vendedor ofereceu um farol paralelo por um valor significativamente menor que o original, destacando a diferença de preço. O aumento do comércio ilegal levou a ações policiais que fecharam fábricas clandestinas operando sem condições adequadas de segurança.

O impacto econômico das falsificações é significativo, com o setor de autopeças no Brasil perdendo bilhões de reais. Produtos ilegais fabricados na China entram no Brasil por meio de contrabando e são vendidos em lojas físicas e online. A Associação Brasileira de Combate à Pirataria estima que 10% do mercado seja composto por produtos ilegais, que podem causar acidentes e falhas nos veículos.

Perguntas e Respostas

O que foi descoberto em São Paulo em relação à venda de peças automotivas?

‌



Uma investigação revelou a venda de peças automotivas falsificadas no centro de São Paulo, especificamente na Rua das Motos.

Quantos produtos falsificados foram apreendidos pela Polícia Civil?

‌



A Polícia Civil apreendeu mais de 2,8 milhões de produtos falsificados, incluindo capacetes, lâmpadas de faróis e peças de motores.

Quais são os riscos associados à compra de peças automotivas falsificadas?

‌



As peças de origem duvidosa podem causar acidentes e falhas nos veículos, além de não possuírem garantia e impossibilitar reclamações em caso de defeito.

Qual é o impacto econômico da falsificação de peças automotivas no Brasil?

O setor de autopeças no Brasil perde bilhões de reais devido à comercialização de produtos ilegais, que representam cerca de 10% do mercado, e podem afetar a segurança dos consumidores.

