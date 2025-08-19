Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Venda ilegal de canetas emagrecedoras é flagrada na Rua 25 de Março

Produto perigoso é vendido a preços baixos, desafiando autoridades

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Venda ilegal de canetas emagrecedoras é registrada na Rua 25 de Março, São Paulo.
  • Produtos são vendidos a R$ 1.500, muito abaixo do preço de mercado.
  • Especialistas alertam sobre riscos à saúde e implicações legais para os compradores.
  • ANVISA recomenda a compra somente em locais autorizados para evitar fraudes.

 

Na movimentada Rua 25 de Março, em São Paulo, a venda ilegal de canetas emagrecedoras foi flagrada pelo BALANÇO GERAL MANHÃ. As canetas são oferecidas por R$ 1.500, bem abaixo do preço de mercado, que pode chegar a R$ 2.300. Sem comprovação de origem, esses produtos representam riscos à saúde dos usuários e implicações legais para quem compra.

Apesar da presença policial na área, as transações ocorrem livremente. Vendedores garantem a autenticidade das canetas sem documentação e sugerem continuar as vendas em locais discretos. Especialistas alertam que medicamentos falsificados podem causar problemas renais e desmaios. A pressão por emagrecimento rápido alimenta esse comércio ilegal.

A ANVISA recomenda comprar apenas em locais autorizados para evitar produtos falsificados, já apreendidos no Brasil e outros países. Além dos riscos à saúde, adquirir produtos roubados ou falsificados constitui crime de receptação.

O que foi flagrado na Rua 25 de Março em São Paulo?

Foi flagrada a venda ilegal de canetas emagrecedoras.


Qual é o preço das canetas emagrecedoras vendidas ilegalmente e como ele se compara ao preço de mercado?

As canetas são oferecidas por R$ 1.500, um preço bem abaixo do mercado, que pode chegar a R$ 2.300.

Quais são os riscos associados à compra dessas canetas emagrecedoras?

Esses produtos representam riscos à saúde dos usuários, podendo causar problemas renais e desmaios, e a aquisição de produtos roubados ou falsificados é um crime.


O que a ANVISA recomenda em relação à compra de canetas emagrecedoras?

A ANVISA recomenda que as pessoas comprem apenas em locais autorizados para evitar produtos falsificados.

Veja também


Detidos em São Paulo, ele e o companheiro são investigados por crimes graves; transferência para a Paraíba é esperada

Balanço Geral Manhã playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.