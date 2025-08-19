Venda ilegal de canetas emagrecedoras é flagrada na Rua 25 de Março
Produto perigoso é vendido a preços baixos, desafiando autoridades
Na movimentada Rua 25 de Março, em São Paulo, a venda ilegal de canetas emagrecedoras foi flagrada pelo BALANÇO GERAL MANHÃ. As canetas são oferecidas por R$ 1.500, bem abaixo do preço de mercado, que pode chegar a R$ 2.300. Sem comprovação de origem, esses produtos representam riscos à saúde dos usuários e implicações legais para quem compra.
Apesar da presença policial na área, as transações ocorrem livremente. Vendedores garantem a autenticidade das canetas sem documentação e sugerem continuar as vendas em locais discretos. Especialistas alertam que medicamentos falsificados podem causar problemas renais e desmaios. A pressão por emagrecimento rápido alimenta esse comércio ilegal.
A ANVISA recomenda comprar apenas em locais autorizados para evitar produtos falsificados, já apreendidos no Brasil e outros países. Além dos riscos à saúde, adquirir produtos roubados ou falsificados constitui crime de receptação.
