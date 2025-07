19 suspeitos já foram presos por ataques a ônibus em São Paulo

Os ataques a ônibus em São Paulo resultaram na prisão de 19 pessoas. No último final de semana, dois homens foram detidos por vandalizar coletivos. Um deles alegou ter quebrado vidros após uma discussão com o motorista. Outro suspeito foi preso usando pedras para atacar veículos na zona leste. Durante a semana, dois irmãos foram presos após confessarem sua participação nos atentados; um deles utilizou carro oficial do governo em horário de trabalho para os ataques. Para conter a violência, 200 agentes de segurança foram destacados para transitar nos ônibus e nas áreas mais afetadas, enquanto a Guarda Civil Municipal intensifica sua presença ao redor das garagens de ônibus.



