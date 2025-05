Acidente com três veículos deixa cinco feridos no Rodoanel

Um acidente que aconteceu por volta das 7h30 desta sexta-feira (30) deixou cinco pessoas feridas no trecho sul do Rodoanel, via que contorna a capital paulista e liga as rodovias do interior paulista ao litoral do estado. A colisão envolveu dois caminhões e um veículo menor, que ficou destruído. Um caminhoneiro ficou quarenta minutos preso às ferragens até ser resgatada e precisou ser estabilizado na ambulância. A condição das outras vítimas é considerada de menor gravidade .



