Acidente em show de dupla sertaneja deixa 16 feridos em Itaberaí (GO)

Um acidente durante um show da dupla Diego & Victor Hugo em Itaberaí (GO) terminou com 16 pessoas atropeladas por um caminhão que transportava os equipamentos dos artistas. O veículo perdeu o controle após o motorista sofrer um mal súbito enquanto manobrava. 13 vítimas foram atendidas e liberadas no local, e três foram encaminhadas a hospitais em Goiânia, sendo que duas permanecem internadas. A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal culposa no trânsito. A dupla lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade às vítimas.



