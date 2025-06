Acidente envolvendo quatro veículos deixa feridos em Itaquera, zona leste de SP

Na rua Leonidio Allegretti, em Itaquera, zona leste de São Paulo, um acidente grave envolveu um carro que colidiu com um poste e outros três veículos, incluindo uma Kombi, nesta segunda (30). O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer os feridos. Duas pessoas foram levadas a hospitais da região e uma terceira ao pronto-socorro com lesão no tórax. Uma das ocupantes do veículo teve uma das mãos quebradas. A Polícia Técnica está realizando a perícia no local, que permanece interditado.



