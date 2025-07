Acidente na Radial Leste causa grande congestionamento

Um acidente na manhã desta quinta-feira (10) na Avenida Radial Leste, em frente à estação Arthur Alvim, foi flagrado pelo helicóptero da RECORD. O motorista perdeu o controle do veículo e ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros e da CET chegaram rapidamente ao local para prestar socorro e orientar o tráfego. Devido ao acidente, o trânsito está congestionado por quatro quilômetros, afetando aqueles que vão da Zona Leste em direção ao centro.



